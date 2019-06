I 10 concerti di luglio da non perdere

Il "Liga", Laura Pausini e Biagio Antonacci, Skunk Anansie e tanti altri grandi della musica passano dai palchi bolognesi: un luglio che si preannuncia davvero caldo per la scena musicale bolognese.

Ecco i concerti di luglio da non perdere:

Sarà Giovanni Lindo Ferretti l'ospite musicale di martedì 2 luglio al BOtanique, i giardini rock dell'estate bolognese in via Filippo Re.Prosegue dunque il viaggio di Giovanni Lindo Ferretti che da qualche anno è tornato "a cuor contento" sui palchi di club e festival musicali. Il concerto di quest’anno ricalca i tour precedenti nella forma ma non nella sostanza. Ferretti torna a raccontarsi con le canzoni del suo repertorio solista e quelle dei CCCP e dei C.S.I. Già annunciata la scaletta completa: Morire, Tu Menti, Tomorrow, Mi Ami?, Oh Battagliero , Valium Tavor Serenase, Curami, And The Radio Plays , Stati, d’agitazione, Libera Me Domine, Del Mondo, Intimisto, Amandoti, Madre, Annarella, Unità Di Produzione, Brace, Guerra E Pace , Occidente, Inch’allah Ca Va, Barbaro, Per Me Lo So, Irata, Pons Tremolans, Emilia Paranoica, Spara Jurij. Sul palco con Ferretti, come nei tour precedenti, due fedeli compagni di viaggio: Ezio Bonicelli e Luca Rossi, entrambi componenti degli Ustmamò, ad assicurare alle canzoni una nuova – e fedele allo stesso tempo – veste elettrica. Costo: 20 euro

Venerdì 5 luglio Skunk Anansie live all'Arena Joe Strummer - Parco Nord (ore 20:00). Attesissimi e apprezzatissimi in Italia, gli Skunk Anansie tornano nel nostro paese per un tour che celebrerà i primi 25 anni di onorata attività. Infatti, il 25 gennaio, Carosello Records ha pubblicato “25LIVE@25”: un nuovo album tutto dal vivo che documenta i migliori momenti della band inglese sui palchi di tutto il mondo. Un ottimo inizio per lasciarci in attesa delle date che la band guidata da Skin Skinny.

Sabato 6 luglio Ligabue live allo stadio di Bologna con il suo Ligabue - Start Tour 2019. La musica comincia alle 21.00.

Partito a giugno Start Tour 2019, un grande show che porterà Luciano Ligabue nei principali stadi d’Italia.