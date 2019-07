Laura Pausini e Biagio Antonacci al Dall'Ara: curisità e info utili sull'attesissimo concerto

Un concerto che vale doppio quello di venerdì 12 luglio allo Stadio Dall'Ara di Bologna: sul palco salgono due campioni della musica, Laura Pausini e Biagio Antonacci. I fan lo aspettavano da un po' e la data è finalmente arrivata: come prepararsi al live, come organizzarsi e muoversi? Una piccola e utile guida per vivere il concerto senza intoppi dal parcheggio agli orari, dai trasporti alla scaletta.

Tutte le curiosità sul concerto:

Laura e Biagio in queste settimane hanno ideato una scaletta che racchiude i loro più grandi successi: più di tre ore di musica e divertimento, che travolgeranno il pubblico, coinvolgendolo in uno show che rimarrà nella storia della musica italiana. Luca Tommassini, direttore artistico del tour, ha lavorato per mesi con i due artisti per creare un concerto che, anche a livello di scenografia e coreografie, rappresenti al top la loro “casa nuova”!

Sul palco con Laura e Biagio, la band formata dal direttore musicale per Laura Pausini Paolo Carta (chitarra), dal direttore musicale per Biagio Antonacci Massimo Varini (chitarra), da Placido Salamone (chitarra), Fabio Coppini (tastiere), Gareth Brown (batteria), Roberto Gallinelli (basso), Ernesto Lopez (percussioni) e Yuri Barilaro (tastiere). Inoltre, 4 archi (Giulia Monti, Francesca Musnicki, Caterina Coco, Giulia Sandoli), 4 coristi (Claudia D’Ulisse, David Blank, Gigi Fazio e Roberta Granà) e 9 ballerini. Le coreografie sono di Filippo Ranaldi.

Per la produzione dei vestiti di musicisti e ballerini è stato utilizzato materiale riciclato, grazie alla collaborazione tra la costumista Claudia Tortora, l’Accademia di Costume e Moda e SCART il progetto artistico del Gruppo Hera che usa gli scarti di lavorazione industriale come materia prima per nuove creazioni. Il Progetto SCART del Gruppo Hera ha anche contribuito alla realizzazione di parte della scenografia, grazie all'uso di materiale riciclato per diffondere un messaggio di modalità virtuose e di rispetto per l’ambiente.

Per l’opening e la chiusura di ogni concerto, Laura Pausini indossa abiti Armani. Durante lo show la cantante indossa outfit creati per lei o selezionati appositamente alle ultime sfilate di Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Redemption, Fausto Puglisi e Giada Curti. Biagio Antonacci indossa abiti esclusivamente Emporio Armani per tutto il tour. Stylist di Laura e Biagio è Andrea Mennella. Le staff uniform ufficiali del tour sono fornite da Lay.

Come arrivare allo stadio Renato Dall'Ara

Lo stadio Renato Dall’Ara è situato in città nel quartiere Costa Saragozza; lo stadio è a 3 km dal centro, a 3.5 km dalla stazione centrale e a 7 km dall’aeroporto internazionale Guglielmo Marconi (Via Andrea Costa 174, 40134 Bologna. Tel. +39 051.61.42.215)

In treno. Dalla Stazione Centrale di Bologna prendere gli autobus navetta che congiungono la Stazione allo Stadio nei giorni di campionato, oppure le linee di autobus Tper 14, 21 e 37.

In auto.

Dalla A1 (Milano-Napoli): uscire a Bologna Casalecchio;

Dalla A14 (Bologna-Taranto): seguire indicazioni per Firenze e uscire a Bologna Casalecchio;

Dalla A13 (Bologna-Padova): seguire le indicazioni per Firenze e uscire a Bologna Casalecchio;

Dal casello autostradale di Bologna Casalecchio, prendere l’uscita 1 della tangenziale direzione Bologna centro, sull’asse attrezzato imboccare la terza uscita che sbocca nella rotonda Onorato Malaguti, quindi prendere la prima uscita (Via Simone di Filippo dei Crocefissi, poi Via Caravaggio) fino al semaforo. Al semaforo svoltare a sx in Via Don Luigi Sturzo e proseguire diritto fino all’intersezione con Via Porrettana

A piedi. Dalla stazione di Bologna Centrale è possibile arrivare allo stadio anche a piedi: sono 3,5 chilometri circa.

Dove parcheggiare

Parcheggio della Certosa: 325 posti auto, non presidiato. Non c'è altezza massima per l'accesso dei veicoli. Aperto tutti i giorni 24 ore su 24, gratuito.