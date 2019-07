Ligabue allo Stadio Dall'Ara: tutto quello che c'è da sapere

E' cominciato il 14 giugno scorso dallo Stadio San Nicola di Bari lo “Start Tour 2019” di Luciano Ligabue, in concerto nei principali stadi d’Italia con un grande show. La data di Bologna e quindi del Dall'Ara è sabato 6 luglio 2019. I fan del "Liga" fremono per uno spettacolo che sarà certamente indimenticabile. Ma cosa c'è da sapere prima di mettersi tuffarsi a capofitto nell'evento? Ecco alcune informazione utili: come arrivare, quanto costano i biglietti, qual è la scaletta...

Come arrivare allo stadio Renato Dall'Ara

Lo stadio Renato Dall’Ara è situato in città nel quartiere Costa Saragozza; lo stadio è a 3 km dal centro, a 3.5 km dalla stazione centrale e a 7 km dall’aeroporto internazionale Guglielmo Marconi (Via Andrea Costa 174, 40134 Bologna. Tel. +39 051.61.42.215)

In treno. Dalla Stazione Centrale di Bologna prendere gli autobus navetta che congiungono la Stazione allo Stadio nei giorni di campionato, oppure le linee di autobus Tper 14, 21 e 37.

In auto.

Dalla A1 (Milano-Napoli): uscire a Bologna Casalecchio;

Dalla A14 (Bologna-Taranto): seguire indicazioni per Firenze e uscire a Bologna Casalecchio;

Dalla A13 (Bologna-Padova): seguire le indicazioni per Firenze e uscire a Bologna Casalecchio;

Dal casello autostradale di Bologna Casalecchio, prendere l’uscita 1 della tangenziale direzione Bologna centro, sull’asse attrezzato imboccare la terza uscita che sbocca nella rotonda Onorato Malaguti, quindi prendere la prima uscita (Via Simone di Filippo dei Crocefissi, poi Via Caravaggio) fino al semaforo. Al semaforo svoltare a sx in Via Don Luigi Sturzo e proseguire diritto fino all’intersezione con Via Porrettana

A piedi. Dalla stazione di Bologna Centrale è possibile arrivare allo stadio anche a piedi: sono 3,5 chilometri circa.

Dove parcheggiare

Parcheggio della Certosa: 325 posti auto, non presidiato. Non c'è altezza massima per l'accesso dei veicoli. Aperto tutti i giorni 24 ore su 24, gratuito.