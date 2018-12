Concerto di Capodanno al Teatro Manzoni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Come da tradizione anche quest'anno la Cooperativa Edificatrice Ansaloni invita grandi e piccini a teatro per salutare insieme l’anno che se ne va ed accogliere con gioia il 2019: accompagnati dalle note di grandi brani, festeggeremo il Capodanno al Teatro Auditorium Manzoni, un vero tempio della musica cittadina. Si esibiranno: I Maestri Maestri dell’Orchestra Filarmonica di Bologna Soprano: Tania Bussi Baritono: Maurizio Leoni Ci sarà uno spazio anche per il divertimento dei più piccoli: durante il concerto,infatti, i bambini saranno intrattenuti dall’animazione. Al termine seguirà un gran buffet per tutti! La serata sarà anche una preziosa occasione per fare del bene: il ricavato sarà infatti devoluto a sostegno dei progetti solidali della Fondazione OVIV. Gli ultimi biglietti disponibili saranno prenotabili nelle giornate del 27 e 28 dicembre 2019 contattando la Sig.ra Daniela/Commissione Eventi allo 0513145358 dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00. La Cooperativa Edificatrice Ansaloni ha compiuto quest'anno 70 anni: ad oggi conta 11.000 Soci ed ha realizzato ed assegnato circa 7.000 abitazioni a Bologna e provincia. Con la Fondazione Oviv, nata nel 2008 per sua iniziativa, supporta attivamente opere di sostegno sociale e promozione della cultura. www.coopansaloni.it

