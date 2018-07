Concerto corale: Marylhurst Chamber Choir

Concerto corale il 9 luglio a Bologna.

Ave Generosa (Hildegard von Bingen, 1098-1179)

Lo How a Rose (M. Praetorius, 1571-1621, arr. Sandstrom)

Ave Maria (C. Gounod, 1818-1893)

Signore Pietà (A. Stradella, 1639-1682)

Quoniam Tu Solus Sanctus (G. Rossini, 1792-1868)

Abendlied (J. Rheinberger, 1839-1901)

Canticum Calamitatis Maritimae (J. Mantyjaarvi, 1963)

Laudate Dominum (W.A. Mozart, 1756-1791)

Loquebantur Variis Linguis (T. Tallis, 1505-1585)

The Road Home (S. Paulus, 1949-2014)

Il Marylhurst Chamber Choir, premiato a livello internazionale come un ‘coro di talento, potente e timbricamente preciso’, è l'ensemble corale alla Marylhurst University di Portland, Oregon, Stati Uniti d’America. E’ un coro misto altamente selettivo, a 30 voci, fondato nell'autunno 2014 dal Prof. Justin Smith, direttore delle attività corali dell’università. Il gruppo sta guadagnando rapidamente una reputazione di eccellenza nel nord-ovest degli Stati Uniti e nel mondo. Nel 2014-2015, oltre a numerosi concerti negli stati di Oregon e di Washington, il coro si è esibito, su invito, al Convegno Nazionale degli Educatori Musicali dell’Oregon. Si è esibito anche a Boston e, su invito, alla Carnegie Hall di New York. Nel 2015-2016, ha continuato il suo intenso programma di concerti nel nord-ovest del Pacifico. E’ stato anche a Cork, in Irlanda, per partecipare come unico coro americano invitato al Cork International Choral Festival, una delle più prestigiose competizioni corali europee, vincendo sia il terzo premio al ‘Fleischmann International Trophy Competition’ che il ‘Peace Award’ per il coro che meglio ha incarnato lo spirito del festival. La giuria internazionale ha citato il coro per la sua ‘fantastica energia e per la qualità del suono’, scrivendo che la sua esibizione è stata un ‘vero punto forte’ del festival. Ha inoltre collaborato con l'Ensemble Vocale Roomful of Teeth, vincitore di un Grammy, e con la compositrice Caroline Shaw, in occasione del concerto della sua Partita per Otto Voci, vincitore del premio Pulitzer. Nel 2017 il coro si è recato in Svezia e Lettonia come unico coro americano invitato al Gran Premio delle Nazioni al 3° European Choir Games, dove è stato premiato con una medaglia d'oro in entrambe le categorie. Il 2018 vede il Marylhurst Chamber Choir collaborare con la Portland Chamber Orchestra per il Messia di Handel oltre ad intraprendere il suo terzo tour internazionale, gareggiando al Festival Corale Internazionale Leonardo da Vinci di Firenze.