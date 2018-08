Concerto corale alla Chiesa Santi Bartolomeo e Gaetano

Concerto corale il 10 agosto alla Chiesa Santi Bartolomeo e Gaetano

PROGRAMMA



En tus ojos vive el mar

Armando Bernabeú Lorenzo / Katia Ariana Torres Iturrizaga



Se mai foco

Matteo Salvemini



“Io parto” e on più dissi

Carlo Gesualdo da Venosa



Benedetto sia’l giorno

Pietro Ferrario / Francesco Petrarca



Caron, Caron

Paolo del Bivi (Paolo Aretino)



Noche

Lorenzo Donati / Juan Ramón Jiménez



Karčiama

Algimantas Bražinskas



Lux Aeterna

Ily Matthew Maniano



Te lucis ante terminum

Levente Gyöngyösi



Hymnus ad galli cantum

Péter Tóth



Some Enchanted Evening

Richard Rodgers / Oscar Hammerstein II; arr. William Stickles



Somewhere Over the Rainbow

Arr. Ed Manguiat



Can’t Take My Eyes Off of You

Bob Crewe / Bob Gaudio



Con te partirò

Francesco Sartori / Lucio Quarantotto; arr. Abner de Guzman



The Prayer

D. Foster / C. Bayer Sager / A. Testa / T. Renis; arr. A. de Guzman / Ed Manguiat



Kalesa

Levi Celerio / Ernani J. Cuenco



Katakataka

Santiago Suarez, arr. Emmanuel Laureola



Minsan Lang Kitang Iibigin

Aaron Paul Del Rosario; arr. Arnold Zamora



You Raise Me Up

Rolf Løvland / Brendan Graham; arr. Carmela Nabor





Dalle sue umili origini nel 1980 presso il Kalayaan Residence Hall, il Coro ‘University of the Philippines Singing Ambassadors’ (UPSA) ha dato prestigio e visibilità al proprio Paese e all'Università: 5 Gran Premi, 23 primi premi e altri premi in 21 concorsi corali internazionali in Italia, Francia, Ungheria, Germania, Spagna, Belgio, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria, Paesi Bassi, Galles e Svizzera. Tra gli altri riconoscimenti, il Gruppo è orgoglioso di essere stato il primo vincitore asiatico del Gran Premio al Concorso Polifonico Internazionale "Guido D'Arezzo" 2001 ad Arezzo, in Italia. Il riconoscimento più memorabile è stato la sua partecipazione come finalista al ‘Gran Premio d'Europa’ (EGP) 2002, anch’esso disputato in Italia. Il Coro è stato insignito del premio ‘Ani ng Dangal’ dalla Commissione Nazionale per la Cultura e le Arti (NCCA) per aver raggiunto i più alti livelli di eccellenza artistica e per aver portato onore al paese nel 2009 e nel 2012. Durante gli otto tour e concorsi europei e tramite ottime esibizioni in Asia, Australia, Emirati Arabi, Africa e Stati Uniti, UPSA ha condiviso la cultura filippina attraverso canti, costumi, usanze indigene e danze. Ha rappresentato le Filippine nel ‘Premio internazionale di Musica UNESCO’ dell'UNESCO a Parigi, Francia; si è esibito, nel 2000, alla Sydney Opera House in Australia per il concerto in onore dei Giochi Olimpici di Sydney. In qualità di coro composto da studenti provenienti da diversi college dell'Università, il gruppo si impegna non solo negli impegni musicali ma partecipa, attraverso i suoi programmi di sensibilizzazione, alle attività socio-civiche per le persone meno privilegiate - vittime di calamità naturali, pazienti affetti da cancro del Philippine General Hospital (PGH), ospiti di case per anziani nelle Filippine e all'estero, e per altri che sono costantemente destinatari della loro generosità musicale.