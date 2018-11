Concerto del Coro Giovanile italiano

CICLI E MUTAMENTI

direttore Carlo Pavese



David Lang (1957)

Again (after ecclesiastes)

testo di D. Lang dal libro dell’Ecclesiaste



Arvo Pärt (1935)

Which was the son of…

testo dal Vangelo di Luca (3, 23-38)



Nicola Campogrande (1969)

Nutrisco et extinguo per doppio coro

testo di P. Bodrato



Einojuhani Rautavaara (1928-2016)

Suite de lorca

testo di F. García Lorca - Canción de jinete

- El grito

- La luna asoma

- Malagueña





POLIVOCALITÀ E POLICORALITÀ DA MONTEVERDI A MENDELSSOHN

direttore Luigi Marzola



Claudio Monteverdi (1567-1643)

Cantate Domino a 6 v.

testo dai salmi 98 e 96



Giovanni Gabrieli (1557-1612)

Jubilate Deo a 8 v.

testo dal Salmo 99



Heinrich Schütz (1585-1672)

Deutsches Magnificat a doppio coro SWV 494

testo dal Vangelo secondo Luca (1, 46-55)



Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Komm, Jesu, komm a doppio coro BWV 229

testo di P. Thymich



Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Jauchzet dem Herrn, alle Welt op. 69 n. 2 a 4/8 v.

testo dal Salmo 99



Il Coro Giovanile Italiano è nato nel 2003 in seno a Feniarco, la Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali. Una selezione giovanile della coralità italiana, guidata da maestri d’eccezione, un’esperienza formativa importante, un laboratorio fonte di fruttuose impronte sul territorio, un coro che punta all’eccellenza: questo è il profilo voluto dalla federazione per il suo coro. I giovani coristi, tra i 18 e i 28 anni, provengono da diverse città d’Italia e da molteplici esperienze musicali e periodicamente si rinnovano portando energia, vitalità e passione. Nel corso degli anni si sono alternati alla guida del Coro Giovanile Italiano maestri di fama internazionale quali Filippo Maria Bressan, Nicola Conci, Stojan Kuret, Lorenzo Donati e Dario Tabbia, Gary Graden e Roberta Paraninfo. Il coro ha affrontato svariati repertori: dalla polifonia rinascimentale al Novecento storico, dalla Scuola Napoletana al repertorio popolare delle regioni italiane, dal Romanticismo ai compositori contemporanei, anche con nuove commissioni. Il coro ha preso parte per quattro volte al Festival Europa Cantat, una delle più importanti manifestazioni corali europee: Mainz (Germania, 2006), Torino (2012), Pécs (Ungheria) e Tallinn (Estonia, 2018). Il coro ha inoltre partecipato al festival Les Choralies a Vaison la Romaine (Francia, 2016) e si è esibito in importanti festival e stagioni musicali quali MiTo Settembre Musica a Milano e Torino (2016-17-18), Sagra Musicale Umbra (2017), Rezia Cantat a Lugano e Chiavenna (2018) solo per citare alcuni degli oltre 150 concerti tenuti nel corso degli anni. Nel 2014 il Coro Giovanile Italiano ha vinto tre primi premi al prestigioso concorso Florilège Vocal di Tours (Francia) e ha calcato il palco con The Rolling Stones nel loro concerto al Circo Massimo di Roma per l’esecuzione di un brano con le celeberrime icone del rock. Per il triennio 2017-2019 il Coro Giovanile Italiano è affidato alla direzione dei maestri Luigi Marzola e Carlo Pavese.