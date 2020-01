Concerto "Dalla Russia con amore"

Venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 21.00, grazie all’ospitalità della Parrocchia San Paolo di Ravone in Bologna, si terrà il consueto concerto di Natale e Capodanno Ortodosso. La Chiesa di via Andrea Costa vanta una delle migliori acustiche della provincia di Bologna e negli ultimi anni ha ospitato numerosi concerti di orchestre.

Nata nel 1952, la Banda Puccini è un’Associazione culturale auto-finanziata sostenuta dalla passione dei suoi musicisti professionisti, ma anche di studenti, lavoratori e pensionati che ne fanno parte.

Nel corso della sua storia il Corpo Bandistico G. Puccini ha partecipato a tutti i principali eventi della città di Bologna

Quest’anno la Banda Puccini, in collaborazione con l' Associazione Culturale Russia Emilia-Romagna, celebrerà il Natale e il Capodanno ortodosso con un programma che presenterà opere di alcuni tra i compositori russi più famosi: Alexei Lvov, Alexander Arkhangelsky, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Alexander Borodin, Nicolai Rimsky Korsakov e Vasilij Ivanovič Agapkin, Ivan Rebroff, Alexander Glazunov, Aram Khachaturian e Boris Kozhevnikiv.



Venerdi 10 Gennaio 2020 – Ore 21.00

Parrocchia San Paolo del Ravone

Via Andrea Costa 89 – Bologna

INGRESSO LIBERO (Si richiederà un’offerta, non obbligatoria, per sostenere le spese della Chiesa e di trasferta di alcuni artisti)