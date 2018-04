Concerto dei Replay: la band live a Bologna

REPLAY: sabato 7 aprile 2018 live alle ore 19.30



La band si è formata a Bologna nel 2016 dall’incontro di Alessandro Tozzi (batterista) e Andrea Baldazzi (cantante e chitarrista). Poco dopo si sono aggiunti Paolo Parmeggiani, Andrea Poltronieri e Andrea Sgarzi. Fin da subito la band incomincia a lavorare al primo disco “2017”, intitolato così per indicare l’anno di partenza del progetto. Il disco, autoprodotto, registrato in studio e in parte masterizzato alla Fonoprint, contiene 12 brani funk pop, con influenze latine, reggae e blues che arricchiscono notevolmente il sound del gruppo.

Il 20 maggio 2017 la band fa il suo debutto dal vivo con un concerto al circolo culturale Mi-Ro’ di Milano dove presenta il materiale dell’album. In agosto invece i Replay vengono invitati in Polonia per un breve tour la cui serata principale si svolge al festival della città di Sępolno, dove il gruppo condivide il palco con i finalisti di “The Voice of Poland” e con la celebrità polacca Anna Wyszkoni, aprendo la serata con un intero concerto.

Infine il 30 novembre 2017 con un concerto al Teatro Tivoli di Bologna è stato presentato ufficialmente il cd e in quell’occasione è stato suonato un inedito dal prossimo album la cui uscita è prevista nel 2018. Anche questo nuovo album conterrà, come il precedente, 12 brani sia in italiano che in inglese.



MEMBRI

Andrea Baldazzi - chitarra e voce

Alessandro Tozzi - batteria

Paolo Parmeggiani - basso

Andrea Poltronieri - sassofono

Andrea Sgarzi - tastiere e synth

Franco Venturi - tromba e flicorno