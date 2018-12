Concerto del trio schiassi-troiani-d'ippolito a san lazzaro di savena (bo)

Lunedì 17 dicembre 2018 ore 21.00



Mediateca di San Lazzaro Di Savena (Bo) Via Caselle 22



Concerto del Trio:



Ginevra Schiassi - soprano

Luca Troiani - clarinetto

Claudia D'Ippolito - pianoforte



Ingresso Libero



Il Trio formato da Ginevra Schiassi alla voce, Luca Troiani al clarinetto e Claudia D’Ippolito al pianoforte nasce alla fine del 2015 per affrontare e approfondire il repertorio appositamente scritto per questa formazione. Il Trio ha avuto il suo battesimo a Bologna all’apertura della V° edizione di “Fascino tra le Note del Classico” rassegna di musica colta nel Quartiere San Vitale.