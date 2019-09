Concerto dell'orchestra giovanile di Bologna

Per la stagione di eventi organizzati da Piazza Verdi Village, in collaborazione con Centro Studi Euterpe Mousikè, venerdì 20 settembre alle ore 20 si esibirà in Piazza Verdi a Bologna l'Orchestra Giovanile di Bologna diretta dal m° Stefano Chiarotti. In programma musiche di Ludwig van Beethoven (Ouverture "Coriolano"), Johannes Brahms (Danza ungherese n° 17), Claude Debussy ("Claire de lune"), Antonin Dvorak (Danza slava op. 72 n° 2), Gabriel Fauré (Pavane), Ruggero Leoncavallo (Intermezzo da "Pagliacci"), Modest Mussorgsky ("Il vecchio castello") e Piotr Ilyich Tchaikovsky ("Capriccio Italiano""). Ingresso libero