Angela Finotello live: e si mette 'in proprio' per la musica

Sabato 24 marzo 2018 alle ore 18.30 Angella Finotello live.



Il percorso cantautorale di Angela Finotello inizia a metà degli anni '90 in primis con la realizzazione del brano PICCOLA LUCE con l'arrangiamento di GAETANO PELLINO. Dopo anni di militanza in varie formazioni dal rock al pop al R&B, si mette definitivamente "in proprio" e nel 2010 in collaborazione con l'etichetta bolognese San Luca Sound produce il primo 45 giri digitale MARE ALTROVE che contiene i brani MARE ALTROVE e PICCOLA LUCE.



Mare altrove è una canzone di Tiziana Pisani con l'arrangiamento di Renato Droghetti da cui viene realizzato il primo video ufficiale. Il brano entra inoltre a far parte della raccolta QUELLI DI BOLOGNA PER LA BASILICA DI SANTO STEFANO in cui Angela canta una parte di cover di zucchero HAI SCELTO ME insieme, tra gli altri a Iskra Menarini e con Ricky Portera.

Nel 2011 in completa autoproduzione pubblica l'album SALA D'ATTESA con 10 brani originali.



Nel 2014 pubblica il secondo 45 giri digitale OLTRE che contiene LA ROSA DI PA' e OLTRE IL CONFINE da cui il secondo video ufficiale.

Il brano OLTRE IL CONFINE fa anche parte della raccolta Bologna suona per A.G.E.O.P. in collaborazione con BEAT-BIT music school.



Nel 2017 pubblica in edizione limitata e solo in cd il singolo SOGNO di cui è in fase di realizzazione il terzo video ufficiale.

Dal 2010 ad oggi ha collaborato con alcuni tra i più stimati musicisti bolognesi.