Concerto di Jack Cantina, il cantautore che piace in Giappone

Prosegue la rassegna di musica e teatro al Cafe de la Paix di Bologna. L’appuntamento è per domenica 29 settembre alle 19 in via Collegio di Spagna n.5 quando inizierà l’esibizione del cantautore Jack Cantina.

L’artista nasce con il rock della banda Magma Flux nel 2003. Una esperienza che lo porta alla sperimentazione di tanti generi diversi: reggae, folk, western, pachanka. Una miscela di sonorità che lo porterà sui plachi di tante piazze italiane e anche in Giappone.



Nel 2011 progetta l’one man show Jack Cantina ovvero un percorso da artista di strada con la proposta di brani originali e reinterpretazioni delle opere dei maggiori cantautori italiani e stranieri. Può vantare la pubblicazione nel 2008 del disco omonimo dei Jack Cantina e Magma Flux, nel 2013 è il turno di “Via del camper n. 0”. Il disco raccoglie l'esperienza di dieci anni di attività di Jack Cantina e Magma Flux, da quando iniziarono in un garage nel 2003 fino al 2013 con i concerti in locali e festival del Nord Italia e numerose partecipazioni: Anima Caribe, Mellow Mood, Modena City ramblers, Zelig.



Nel 2015 esce il disco: "Ci pensiamo Noi" che fa registrare 1000 copie distribuite in un anno. Nello stesso anno Jack parte per il Giappone in un tour promozionale che tocca Osaka, Kyoto e Fukuoka.