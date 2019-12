Concerto di Natale 2019 nella Basilica di S.Antonio

Sabato 21 dicembre alle 21.15 avrà luogo il tradizionale CONCERTO DI NATALE, con Il Coro E Orchestra Fabio da Bologna diretti dal M° Alessandra Mazzanti. Organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale a conclusione della stagione concertistica 2019, avrà luogo presso la Basilica di S. Antonio di Padova di Bologna, Via Jacopo della Lana 2.



Il programma propone l’eccezionale unione di brani d’autore con canti della tradizione popolare di tutto il mondo, questi ultimi proposti nelle lingue originali perché sia possibile gustarne appieno la vivacità e la forza delle tradizioni locali, orchestrati e armonizzati ad hoc per il Coro e Orchestra Fabio da Bologna.

Quest’anno, accanto alla dolcissima Ninna Nanna di W. A. Mozart, verranno eseguiti il Magnificat di D. Cimarosa e brani strumentali di G. Torelli, due compositori che ben rappresentano il gusto del loro tempo e che hanno contribuito a consolidare la tradizione musicale italiana, apprezzata in tutto il mondo, oggi come allora. I canti natalizi scelti per l’occasione appartengono alle tradizioni popolari di Italia, Scozia, Romania, Francia, Austria, Polonia, Spagna.



Le manifestazioni concertistiche vengono realizzate con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna che ha pure concesso l’uso del logo “è Bologna”. Il concerto può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori, Vittorio Hair Stylist, Wall Street English Bologna, Farmacia Centrale di S. Giovanni in Persiceto, Sebastiano Riguzzi-Agenzia Zurich, NaturaSì, Bar Pasticceria Massarenti, Bar da Jenny, GranVia Café, Laboratorio Analisi S. Antonio, Case di Riposo Francescane, Viaggeria Francescana.

