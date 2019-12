Si rinnova come ogni anno il tradizionale concerto di Natale della Corale Polifonica La Zingarella, quest'anno in trasferta a Bologna con il Coro delle Piccole Note del Santa Caterina ad aprire il programma. Mercoledì 18 Dicembre ore 21 presso la Chiesa di Sant'Antonio Maria Pucci in Viale della Repubblica, 28.

Gospel, Spirituals, Christmas Carols per un programma originale che non dimentica però la tradizione natalizia.

Ingresso libero