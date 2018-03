Basilica di S. Antonio di Padova: concerto di Pasqua 2018

Sabato 7 aprile alle 21.15 avrà luogo il CONCERTO DI PASQUA 2018, organizzato dall’Associazione Musicale Fabio da Bologna, presso la Basilica di S. Antonio di Padova di Bologna, Via Jacopo della Lana, 2.



Il programma proposta dal Coro e Orchestra Fabio da Bologna, diretti dal Mº Alessandra Mazzanti, è una vera e propria meditazione su temi pasquali e il mistero della morte e della resurrezione, grazie ai capolavori di autori vissuti tra il XVII e il XX secolo. Protagonisti accanto al Coro e Orchestra saranno l'organista Kim Fabbri, i violoncelli solisti Sebastiano Severi e Mario Strinati, la viola solista Francesca Camagni.

Tra i brani proposti vi saranno una scelta di cori tratti dal Miserere ZWV57 di Jan Dismas Zelenka, il Concerto per due violoncelli e archi in sol minore RV531 di Antonio Vivaldi, lo Stabat Mater in sol min. op. 138 di Josef Rheinberger, l’Adagio e Fuga in do minore K 546 di Wolfgang Amadeus Mozart, il Requiem di Giacomo Puccini e il Salmo 150 di César Franck.



Le manifestazioni concertistiche dell’Associazione vengono realizzate con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna che ha pure concesso l’uso del logo “è Bologna”.

Esso può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori, Pasticceria Massarenti, NaturaSì, Farmacia Centrale di S. Giovanni in Persiceto, Laboratorio Analisi S. Antonio, Case di Riposo Francescane, Viaggeria Francescana, Sebastiano Riguzzi-Agenzia Zurich, Ing. Andrea Diolaiti, Bar Pizzeria Aldrovandi.



L’ingresso è a offerta libera.

Gallery