Concerto di Francesco Senese e André Gallo in accademia

Sabato 1 giugno alle ore 17 in Sala Mozart, via Guerrazzi,13, un nuovo appuntamento della rassegna "Il Sabato all'Accademia 2019": Francesco Senese, storico concertino dell'Orchestra Mozart, e André Gallo, pianoforte, eseguiranno musiche nel programma "Da genti e paesi lontani..."



1 giugno, ore 17

Francesco Senese, violino

André Gallo, pianoforte



J. Sibelius, Sonata in Fa maggiore JS 178

S. Prokof'ev, 5 Mélodies op. 35

R. Vaughan-Williams, 6 Studies in the English Style

B. Smetana, From my Homeland

E. Grieg, Sonata n. 2 op. 13



I biglietti sono acquistabili online su www.vivaticket.it, e presso Bologna Welcome (Piazza Maggiore n.1/E, dal martedì al sabato, dalle 13 alle 19. Tel. 051-231454). Nei giorni dei concerti i biglietti sono in vendita solo presso l’Accademia Filarmonica, in via Guerrazzi 13, a partire da mezz’ora prima dell’inizio del concerto.

*Ricordiamo che agli studenti Unibo e agli under 35 è riservato il biglietto scontato a 8 euro.