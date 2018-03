Concerto Freschi Lazzi e Spilli

Sabato 17 marzo 2018 – ore 19.30 I Freschi Lazzi e Spilli live.

Nascono nel 2010 a Potenza quando Freschi, voce e autore dei brani della band, conosce il resto del gruppo che allora si dilettava in cover dei Bon Jovi e nacque l’idillio. Scelto il nome della band, Lazzi e Spilli è una contrada propinqua al capoluogo lucano, i ragazzi decidono di intraprendere questo percorso insieme scrivendo canzoni semplici e divertenti, che raccontano storie, quadretti reali e inventati, sempre con toni mai troppo seri, ironici, a volte demenziali, con musiche allo stesso tempo grintose e spiritose, che spaziano dal pop rock, al country blues.

Partecipano a vari festival e aprono concerti di volti noti del panorama musicale italiano come Tonino Carotone, Andrea Rivera, Brunori SAS e Nobraino. Nel 2015 la band è selezionata per le fasi finali del Festival di Sanremo, sezione Nuove Proposte, con il singolo “Le uova di Lucia”. Lo stesso anno la band partecipa al film “Abbraccialo per me” di Vittorio Sindoni, per cui scrive anche la title track. Nel 2016 la band viene nuovamente selezionata fra i 60 finalisti di Sanremo Nuove Proposte 2017 con il brano “Quando una canzone non basta”, e in effetti neanche questa è bastata. Nel 2017 infine esce l’ultimo album dei Freschi Lazzi e Spilli intitolato “Bambini con la barba” e la band si aggiudica due premi alla prima edizione del BMA – Bologna Musica d’Autore: il Premio Speciale Radio Bruno e il Premio Migliore Musica Granarolo.