Concerto di Giuseppe Quaranta e Antonio Morano al Cafè de la Paix

Continua fino a dicembre IL Sunday Music Festival al Café de la Paix Bologna. La prossima tappa è fissata per il 10 novembre – sempre dalle 19 in via Collegio di Spagna n. 5 – con i il cantautore Giuseppe Quaranta accompagnato da Antonio Morano.



Giuseppe Quaranta è pugliese ma da tanti anni vive a Bologna.Nasce musicalmente chitarrista e poli strumentista e ad aprile del 2016 pubblica il suo primo album solista: "La regola della felicità" dove è autore di musiche e testi e nel suonare tutti gli strumenti. Un album vicino alla tradizione canzone d'autore italiana, dove è possibile riconoscere le diverse fonti di ispirazione: Franco Califano, Piero Ciampi, Domenico Modugno, Claudio Baglioni, Gino Paoli e la scuola genovese. Un'ispirazione alla tradizione ma miscelato alle sonorità elettroacustiche e con qualche richiamo al mondo progressive anni '70.

A settembre 2016 Quaranta riceve il Premio della critica all'Umbria Voice Festival, con la canzone"Libera" mentre a dicembre dello stesso anno "Le regole della felicità" si piazza al 18 esimo posto - su oltre 2000 dischi usciti nel 2016 – nel voto dei lettori della testata Rockit.it Il 1 aprile 2017 è tra i finalisti al Secondo Premio Internazionale Salvatore Quasimodo nella sezione testi musicali, ottenendo una Menzione di Merito per "An attimo".Tanti riconoscimenti peril cantautore che sarà accompagnato da Antonio Morano, bassista e componente degli Stikkereballa, band di musica meticcia edi un genere definiscono Folk Ska Rock 'n Beat.



Vivamente consigliata la prenotazione del tavolo: 051/2750233 oinfo@cafedelapaixbologna.it



Musica e aperitivo a 9 euro