Concerto in galleria - sonorità cromatiche

SONORITÀ CROMATICHE

ANA LIMAY – ALLÁ AFUERA



Venerdì 24 maggio alle ore 18.30.

GALLERIA B4, Via Vinazzetti 4/b, Bologna.

Concerto in galleria con Fabrizio Longo, violino barocco e Domenico Cerasani, tiorba e chitarra barocca.

Musica di Giovan Battista e anonimi del 600.

Dialogo sulle opere di Ana Limay con Yvonne Huetter-Almerigi, modera Samuele Amadori.



I quadri cromatici di Ana Limay, che sfavillano di energia positiva, vitalità, e ottimismo, seguono l’ordine preciso dettato dalla logica dei colori e della luce.

Sono i contrasti che strutturano il tutto. Il blu dice che l’arancio è l’arancio, i colori caldi fanno esaltare i colori freddi.

Il contrasto serve per definire l’altro e se stessi, svolgendo così una duplice funzione.

Queste strutture contrastali sono inerenti ai colori e l’artista segue nella loro formazione nella luce. Yvonne Huetter-Almerigi.



Ana Limay è nata nel 1985 a Bariloche, Patagonia, Argentina, una regione montuosa avvolta da laghi, fiumi e foreste di straordinaria bellezza. Dal 2016 vive e lavora a Bologna.

La mostra rimarrà aperta fino al 8 giugno,mar-sab,17-20, oppure su appuntamento, ingresso libero.