Sabato 1 giugno "Concerto in onore della Beata Vergine di San Luca" alle ore 19:00 presso la Basilica di San Petronio (davanti alla Cappella di Santa Brigida). Il Coro della chiesa di San Matteo da Stoccolma fa tappa in Italia, proponendo nel suo programma musiche scandinave, inglesi, tedesche e francesi. Il Coro, fondato nel 1906, è specializzato in musica sacra e profana e dal 2005 è diretto da Sonny Jansson, cui è affidata anche l’orchestra di San Matteo. Jannson ha collaborato con le più importanti orchestra sinfoniche svedesi e insegna direzione presso il Conservatorio di Stoccolma.

Verranno eseguite musiche di Bach, Dvorak, Messiaen, Byrd, MacMillan e musica sacra svedese. Ingresso libero