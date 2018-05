Concerto di maggio con Harmonìa Guitar Duo

Harmonìa Guitar Duo

Gianluca Guido Maccarrone – Rita Casagrande



“Il duo chitarristico formato da Rita Casagrande e Gianluca Guido Maccarrone è in possesso di una tecnica riscontrabile in solisti di livello eccellente.

Tutto è magnificato da un insieme formale musicalmente ineccepibile”.

Bruno Giuffredi



musiche di:

Pietro Domenico Paradisi (1685-1750)

Toccata (dalla Sonata VI – arr. Harmonia Guitar Duo)



Pierre Petit (1922-2000)

Toccata



Radames Gnattali (1906-1988)

Suite Retratos

Pixinguinha (Choro)

Ernesto Nazareth (Valse)

Anacleto de Medeiros (Schottisch)

Chiquinha Gonzaga (Corta Jaca)



Manuel De Falla (1876-1946)

Danza del Molinero

apre il concerto

Duo Martina Gamberini – Corinna Bartolotti

musiche di:

Ferdinando Carulli (1770 – 1841) - Notturno in La