Concerto per i vagabondi: Maisazi live

Il giorno 7 maggio 2018 , con il patrocinio del Comune, alle ore 20,00 si terrà presso il cinema teatro di Sasso Marconi in Piazza dei Martiri n.5, un concerto della cover band Maisazi il cui ricavato sarà devoluto per gli ospiti del canile comunale.

Contributo minimo per assistere all'evento €10,00 e per la prevendita potete contattare Michela 3357675256