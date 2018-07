Concerto Martirani Gipsy swing ai 300 scalini

Giampiero Martirani: chitarra – Alessandro Volta: chitarra – Max Turone: contrabbasso



Trio acustico che si ispira alla musica del grande Django Reinhardt e alla musica jazz, proponendo brani di Django, original e standard jazz nel tipico stile swing europeo anni Trenta, nato dalla fusione di jazz americano, valzer Musette francese e tradizione tzigana. Il sound del trio risulta caldo e brillante, frutto dell’incontro delle varie esperienze di tre grandi musicisti, che danno un’interpretazione personale della musica gipsy jazz.



Ingresso: 4 € concerto – 8 € concerto + aperitivo



Estate Ai 300 scalini fa parte di Bologna Estate 2018, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna.



Come raggiungere Ai 300 scalini: accesso da via di Casaglia 37, salire a piedi lungo la scalinata, l’ingresso è sulla sinistra. Nel caso di problemi di deambulazione è possibile contattare l’associazione per salire in macchina. Quando il meteo ci sorride vi invitiamo a lasciare le automobili in città e arrivare a piedi, con un trekking da Villa Spada fino Ai 300 scalini, un percorso parte del sentiero CAI 914.