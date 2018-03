Matteo Venturi in concerto

Il cantautore e chitarrista bolognese Matteo Venturi esordisce all’età di 28 anni il 28 ottobre 2016 con l'album "Tre minuti di canzone", prodotto da Roberto Priori, storico chitarrista degli 883.



Nell'album suona lo stesso Roberto Priori alla chitarra solista, accompagnato da altri musicisti di spicco quali Roberto Galli al basso (Umberto Tozzi, Paul Gilbert) e Paolo Caridi alla batteria (Michele Luppi, Killing Touch). Tutti musicisti accomunati da esperienze importanti sia nel pop che nel rock, in perfetta sintonia con il gusto e l'ispirazione di Matteo, grande fan tanto di Goo Goo Dolls e Bon Jovi



quanto di Biagio Antonacci e Luigi Tenco. Ad accompagnare l'uscita del disco, il videoclip del primo singolo estratto dall'album: "Dentro ai ricordi", diretto da Stefano Poletti (Baustelle, Nek, Motta).



Il 21 dicembre 2016 esce un secondo singolo: "E Noi Due" il cui videoclip è diretto da due musicisti veneti: Luca Perin (Rumatera) e Francesco Gozzo (Teodasia).



Il video di “E Noi Due” viene presentato in anteprima su Tv Sorrisi e Canzoni mentre il precedente video “Dentro ai Ricordi” trova spazio nella vetrina di Rockit.



A gennaio 2017 Matteo Venturi viene selezionato da Antonio Vandoni, direttore artistico di Radio Italia per esibirsi dal vivo insieme ad altri talenti emergenti sul palco del Memo Live di Milano. Per l’occasione, Matteo propone il brano inedito “Essere un Re”.



In concomitanza con il Festival, Matteo Venturi si esibisce in tre diversi concerti promozionali a Sanremo: in un’ensemble pianoforte-chitarra-voce accompagnato dal tastierista Antonio Passabene per un concerto di due ore presso il Grand Hotel & Des Anglais, in concerto elettrico al Praga d’Oro e da solo, con le sue chitarre acustiche nel centralissimo Bar Melody.



A marzo apre una data bolognese per il cantante Pacifico Settembre in arte Pago e ad aprile si esibisce presso lo storico Teatro del Navile, ex teatro di Lucio Dalla, nell'ambito della manifestazione "Cuore di vinile". Nella primavera del 2017 prosegue l’attività live del cantautore felsineo, accompagnata dall’uscita di un terzo singolo “Di Quei Giorni Lì”, trasmesso dalle giovani radio universitarie e da diverse FM sparse sul territorio nazionale, fra cui Radio International, Radio Punto, Blu Radio Padova e Radio L’Aquila 1.