Concerto a Monte delle Formiche e trekking

Il Trio Instrumental Alvaro Quiroga in SAN JUANERO BACHIANO

Gruppo musicale colombiano della regione andina.

Compositore e interprete: Alvaro Quiroga.

Chitarra: Edwin Osorio.

Tiple: Vidal Ramirez, vincitore 3° Concorso Nazionale Musica Andina Colombiana “Ricardo Puerta” Girandola Antioquia.

Direzione Artistica: Carlo Maver.



Trekking pre-concerto – Tazzola – ore 18.00

Il concerto sarà preceduto, per chi lo volesse, da una escursione che prevede come percorso: Tazzola- Monte delle Formiche-Tazzola.Il luogo del ritrovo è a Tazzola ore 18.00, presso il Museo dei Botroidi con una visita guidata al Museo stesso e partenza per la camminata per le ore 19. L'andata fino al Monte delle Formiche prevede l’attraversamento di un bellissimo bosco (CAI 815-809) con arrivo al Monte intorno alle 20/20.30. Ci sarà la possibilità di cena con crescentine e simili. Alla fine del concerto, ritorno a Tazzola sul bordo della strada carrabile ma più breve 30/45 minuti di cammino al chiaror di luna.

Difficoltà fisica: MEDIA:con un primo tratto molto pendente in salita all'andata-dislivello 280 metri- si consiglia scarpe adatte antiscivolo e racchette + torcia meglio se frontale per ritorno.

Accompagna: Lamberto Monti 380 31 58 873 - Associazione Museale Val di Zena



Informazioni Ufficio Cultura Pianoro 051 6529137-105

In caso di maltempo l'iniziativa verrà spostata all'interno

Evento in cartellone per Be Here 2018 - Bologna Estate 2018