Concerto di Natale alla Chiesa di San Martino

Sabato 8 dicembre Concerto di Natale alle ore 21:00 presso la Chiesa di San Martino: seconda tappa del tour musicale tra Italia e Terra Santa. A Bologna la seconda tappa di un tour musicale tra Italia e Terra Santa, all’insegna del gemellaggio musicale e della solidarietà, che per le prossime festività natalizie vedrà impegnati la Cooperativa Emilia Romagna Concerti, Aerco - Associazione Emiliano-Romagnola Cori e la Young Musicians European Orchestra diretta dal Maestro Paolo Olmi.

Il tour dei Concerti di Natale prevede quattro tappe italiane e due in Terra Santa: Forlì (7 dicembre), Bologna (8 dicembre), Roma (9 dicembre), Gerusalemme (10 dicembre), Betlemme (11 dicembre) e Genova (12 dicembre). Nel progetto, che Erconcerti porta avanti già dal 2011, è impegnata una compagine di giovani musicisti provenienti da tutto il mondo, per diffondere il dialogo tra i popoli e le religioni attraverso la Musica e la Cultura. Il concerto di Bologna, organizzato insieme ad Aerco, avrà luogo sabato 8 dicembre alle ore 21.00 nella Chiesa di San Martino.

Il programma dedicato al compositore Antonio Vivaldi, prevede l’esecuzione del Concerto in Do Maggiore per due Trombe e Orchestra con i solisti Pietro Sciutto e Giorgio Baccifava (trombe) e il Gloria in Re Maggiore con la soprano Marija Kuhar Sosa, la mezzosoprano Diletta Rizzo Marin, la Corale Ildebrando Pizzetti dell’Università di Parma e il Coro "Le Voci Liriche" di Misano.