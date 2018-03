Domenica 4 marzo concerto-omaggio a Lucio Dalla: alle 18.00 all'Arena Fico by Fonoprint Giulio Wilson e Carmen Alessandrello.

Carmen Alessandrello ha nella voce il fuoco del suo sud, è nata a Comiso (Ragusa) nel 1994. Inquieta e poliedrica, sempre in cerca di un’esperienza, nella vita come nella musica cerca una spiritualità autentica e profonda, al di là di religioni ed etichette. Vero talento naturale, inizia a cantare giovanissima prendendo a modello la potenza canora di Whitney Houston e la veracità di Domenico Modugno; predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo. Ama anche gli anni ’60 italiani e il rock melodico ma è attratta in particolare dalla “musica nera” che prende ad esempio per la libertà e l’istintività espressiva. Nei suoi live emergono chiaramente le qualità canore, la spigliata vitalità interpretativa e un rapporto empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 partecipa alle selezioni di “The Voice”, collabora con la compagnia di ballo Nu’Art, vince Area Sanremo partecipando alla trasmissione “Sarà Sanremo” in diretta su Rai1 ed inizia un'importante collaborazione con Carlo Marrale, autore e fondatore dei Matia Bazar.

Giulio Wilson è un cantautore e compositore nato a Firenze nel 1983 ma cresciuto in una casa di campagna. Wilson era il nome di suo nonno che nacque lo stesso giorno in cui l'allora presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson fece visita in Italia. Wilson è un musicista polistrumentista che suona pianoforte, chitarra acustica e sax contralto. Dal 1995 al 2007 fa parte della banda popolare di strada Fiati Sprecati. Nel 2015 firma un contratto con l’etichetta Immaginazione di Enzo Iacchetti con la quale nel 2016 pubblica il suo album di esordio “Soli nel Midwest”. Per l’album Wilson collabora con figure affermate del panorama musicale tra cui Bobby Solo, per il quale apre vari concerti in diverse regioni d’Italia. Giulio Wilson ha inoltre partecipato a diversi concorsi conquistando semifinali (Festival di Castrocaro 2016, Tour Music Fest 2016) e finali (Area Sanremo 2016, Festival Giancarlo Bigazzi 2016). Il 7 ottobre 2017 si aggiudica il primo premio e il premio speciale MEI al concorso organizzato da Fonoprint “BMA – Bologna Musica d’Autore” grazie alla canzone “Mia bella ciao” scritta dallo stesso Wilson. Con la medesima canzone trionfa anche al Teatro Masini di Faenza dove vince il premio miglior canzone di “Materiale Resistente 2.0” evento promosso dal MEI. L’8 dicembre scorso esce il suo primo singolo per Fonoprint “Parole”, anticipo dell’EP al quale il cantautore sta lavorando con il produttore Valter Sacripanti.