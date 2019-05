La rassegna cameristica dell’Orchestra Filarmonica di Bologna, dopo tre anni di esperienza e tanti concerti effettuati, si ripresenta al pubblico bolognese completamente rinnovata. Infatti nella nuova sede dell’Oratorio di San Rocco di via Calari 4/2, alle ore 18,00 cambia il titolo in “I CONCERTI DA CAMERA DELLA OFBO”.

Una rassegna costituita sempre da programmi cameristici selezionati dai Professori della Filarmonica di Bologna, che però, in continua crescita, sceglie di diventare più grande e di arrivare a un pubblico più vasto, in un ambiente, come l'Oratorio di San Rocco, impreziosito dagli affreschi di allievi dei Carracci e del Guercino. Il repertorio che sarà eseguito, quanto mai ampio e capace di cogliere aspetti salienti della storia della musica, unirà ad autori barocchi, classici, romantici e contemporanei. Insomma, un ciclo davvero completo e vario che la Filarmonica di Bologna offre alla città in collaborazione con il Circolo Culturale Lirico Bolognese.

Lunedì 27 Maggio 2019 alle ore 18,00 andrà in scena l’ensemble composto da Marco Ferri (Violino), Nicola Calzolari (Viola), Vittorio Piombo (Violoncello) su musiche di L.V. Beethoven e F. Schubert.

PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Trio per archi op.9, n.2

I: Allegretto

II: Andante quasi Allegretto (re minore)

III: Minuetto. Allegro

IV: Rondò. Allegro

Franz Schubert (1797 - 1828)

I: Allegro (si bemolle maggiore)

II: Andante sostenuto (mi bemolle maggiore)