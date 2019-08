Concerto dell'orchestra giovanile del Mozarteum di Salisburgo

L'antica basilica di San Francesco ospiterà alle ore 21 di venerdì 30 agosto 2019 il concerto dell'orchestra giovanile "Bella Musica" del Mozarteum di Salisburgo nella tappa bolognese del tour musicale che dopo Sangemini, Roma, Portici, Napoli, Sorrento e Assisi proseguirà per Firenze e quindi per le città tedesche di Schwetzingen, Kirchheimbolanden e Augusta.

Sotto la direzione di Stefan David Hummel, Norbert Brandauer e Michelangelo Galeati i giovani musicisti, ambasciatori degli Itinerari Europei di Mozart, eseguiranno opere di Antonio Vivaldi (1678-1741), Johann Sebastian Bach (1685-1750), Leopold Mozart (1719-1787), Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847), Robert Schumann (1810-1856) e di Karl Jenkins (1944-vivente).

Nella chiesa di cui dal 1725 e fino alla morte fu Maestro di cappella, non poteva mancare un omaggio al padre Giambattista Martini (1706-1784), di cui verrà eseguito il mottetto Adoramus te Christe. Seguiranno alcuni brani del suo più celebre allievo, l’allora quattordicenne Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), che qualche anno dopo, in un lettera del 4 settembre 1776, così salutava il “Padre Maestro”: «Reverisco devotamente tutti i Signori Filarmonici; mi raccommando via sempre nelle grazie di lei e non cesso d’affligermi nel vedermi lontano dalla Persona del mondo che maggiormente amo, venero e stimo, e di cui inviolabilmente mi protesto di Vostra Paternità molto Reverenda umilissimo e devotissimo Servitore».