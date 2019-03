Concerto Orchestra Mozart: Bernard Haitink

Dal 26 al 28 aprile l’Orchestra Mozart suonerà per due concerti sinfonici e uno da camera al Teatro Auditorium Manzoni, diretti ancora una volta dal grande Maestro Bernard Haitink e con la partecipazione del pianista Martin Helmchen.



Il programma di venerdì 26 aprile 2019



Venerdì 26 aprile 2019, Teatro Auditorium Manzoni ore 20.30

Orchestra Mozart

Bernard Haitink direttore

I Solisti dell’Orchestra Mozart



Joseph Haydn, Sinfonia concertante per oboe, fagotto, violino, violoncello e orchestra in Si bemolle maggiore, Hob. I:105

Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 3 in Mi bemolle maggiore, op. 55 Eroica



I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Auditorium Manzoni (via de’ Monari, 1/2) dal martedì al sabato dalle 15 alle 18.30. Disponibili anche online su www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito Vivaticket. Riduzioni speciali per i giovani under 35!



Il programma completo sul sito www.orchestramozart.com