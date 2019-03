Concerto per alberi. Letture in fattoria urbana

Benvenuti in fattoria!

Avremo la possibilità di conoscere gli animali ma anche le piante e gli alberi che crescono rigogliosi in fattoria e che possono trasformarsi in cibo o gioco per gli animali che la popolano. Dopo la visita si prevedono delle letture animate alle quali seguirà un laboratorio creativo!



Per i bambini dai 3 ai 6 anni e le loro famiglie!

Contributo 10 euro a bambino.

È previsto uno sconto per fratelli 16 euro invece di 20.



Prenotazione obbligatoria:

Whatsapp (solo) 388.3462917

Mail associazioneleortiche@gmail.com



L'evento verrà attivato con un minimo di 5 iscritti.



Evento in collaborazione con Associazione Le Ortiche, LAB.ù, C'era una volta e Fattoria Urbana