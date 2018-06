Concerto “r’n’bo” live @zona Roveri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

“R'n'BO” è un progetto che consiste in un gruppo di lavoro di giovani emergenti che opera nel mondo della musica. Questo gruppo di lavoro comprende produttori, musicisti e cantanti, oltre che un reparto interamente dedicato alla comunicazione e alla promozione. I ragazzi scrivono e producono i loro brani originali con totale indipendenza e il loro primo obiettivo sarà quello di far conoscere la propria musica al pubblico durante un evento di musica dal vivo al ZR Music Factory a Zona Roveri. Ciò che li accomuna e li unisce è la passione per il genere R&B, e tutto nasce quando alcuni di loro si conoscono nella Music Academy di Bologna, scoprendo presto di avere interessi comuni. Il loro obiettivo è quello di creare e portare nella scena della musica Italiana moderna una realtà R&B, genere ancora quasi del tutto inesplorato nel nostro paese, se non da pochi artisti in certi periodi della loro carriera, come Nina Zilli e Giusy Ferreri. Dopo un periodo molto produttivo, decidono di iniziare a fare sul serio scegliendo e perfezionando i primi singoli promozionali per il loro progetto. Durante la presentazione dell’evento di musica dal vivo, saranno 5 le band che si esibiranno e presenteranno i loro singoli. Dettagli concerto Sabato 9 giugno, dalle ore 20:30 presso ZR Music Factory - Via dell'incisore 2, Zona Roveri, Bologna. Ingresso libero Contatti: Ufficio Stampa: Marco Grilli; E-mail: rnbomedia@gmail.com, Telefono: 3317421843 ; Profili Social: Instagram: rnbosocial, Facebook: R’n’Bo