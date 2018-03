Domenica 4 marzo, alle ore 21, al Teatro del Navile di Bologna, in via Marescalchi 2/b (ang. via D'Azeglio 9), il Teatro del Navile presenta il concerto spettacolo “4 marzo sotto casa di Lucio” con Marco Belluzzo, Chiara Bincoletto, Nino Campisi, Francesco Milanesi, Gian Luca Naldi, Nevruz (con Adam Void ed Enea Scomparin), Giulia Olivari, Paolo Piermattei, Marcello Romeo, Gabriele Via. Immagini di Marcello Di Benedetto, regia di Nino Campisi.

Nel giorno della ricorrenza del compleanno di Lucio Dalla, il Teatro del Navile ricorda il suo grande amico, padrino e sostenitore con un concerto spettacolo in un’atmosfera intima e creativa.

Ad aprire la manifestazione il cantautore rock Nevruz Joku, accompagnato dal polistrumentista Adam Void e dal percussionista Enea Scomparin, che presenterà quattro brani tratti dal nuovo album “Il mio nome è nessuno” in uscita il 23 marzo prossimo, per concludere con “Disperato erotico stomp”.

Nel corso della serata Nino Campisi e il poeta Gabriele Via leggeranno alcuni testi di Lucio Dalla e Roberto Roversi.

Il cantautore Marcello Romeo (che dal 2015 collabora al progetto Musica in Teatro, con la direzione artista del Voxyl Voice Festival, e i format “Le canzoni sussurrate”, “Le note del cuore” e “Cuore di Vinile”), presenterà “Un bolero per Lucio” e “Di mondi”, una canzone per Bologna vista con gli occhi di Lucio.

Gian Luca Naldi, cantautore bolognese scoperto da Iskra Menarini, cresciuto con le canzoni di Lucio in un quartiere di periferia al confine fra città e campagna, canterà “Anna e Marco” ed eseguirà una delle sue più originali composizioni “Tutte le belle parole”, dedicata a Lucio. Marco Belluzzo, cantautore legnaghese che dal 2015 collabora con il progetto “Musica in Teatro, presenta due canzoni dedicate a Lucio: “Cuore di Vinile” e “Sulla panchina con Lucio”.

Il cantautore Marcello Romeo (che dal 2015 collabora al progetto Musica in Teatro, con la direzione artista del Voxyl Voice Festival, e i format “Le canzoni sussurrate”, “Le note del cuore” e “Cuore di Vinile”), presenterà “Un bolero per Lucio” e “Di mondi”, una canzone per Bologna vista con gli occhi di Lucio.

Paolo Piermattei, storico collaboratore di Lucio Dalla, affiancato da Francesco Milanesi e Giulia Olivari canterà “Rondini”, “Henna” e “Tu non mi basti mai” in un originale arrangiamento tratto dal suo recente concerto “Cieli suburbani”.

Chiara Bincoletto, accompagnata da Marcello Romeo, canterà “Caruso” e Nevruz, con la sua voce stratosferica chiuderà la serata con una magistrale interpretazione di “Disperato erotico stomp”.