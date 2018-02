Concimare, biostimolare e magari dopare le orchidee

La Società Felsinea di Orchidofilia, l'associazione degli amanti delle orchidee di Bologna, organizza un corso durante il quale si parlerà di un argomento sempre attuale e pressante per ogni coltivatore: come fertilizzare le proprie piante. Si discuterà insieme dell'affascinante ma infido mondo della fertilizzazione: partendo dai principi base, parleremo delle ultime novità in fatto di concimazione e biostimolazione in modo da aiutare tutti a far crescere orchidee robuste, rigogliose e fiorifere. Alla fine del corso saranno inoltre consegnati ai partecipanti alcuni campioncini di prodotti indipensabili per la coltivazione!

La quota di partecipazione è di 25 euro, scontata a 15 per chi ha partecipato a uno dei nostri precedenti corsi o attività; per i soci SFO il costo è di 5 euro.

È necessario iscriversi, seguendo questo link e compilando il modulo: http://bit.ly/2EXsXH1