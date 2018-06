"CondiMenti", il festival di cibo e letteratura a Castel Maggiore

Giunge alla sua 6° edizione CondiMenti – Festival di cibo e letteratura, rassegna promossa dall’Unione Reno Galliera e dal Comune di Castel Maggiore dedicata al cibo e alla sua narrazione.

Appuntamento da venerdì 22 a domenica 24 giugno a Castel Maggiore, nel parco della seicentesca Villa Salina che farà da sfondo a un weekend ricco di eventi ed appuntamenti, con letteratura e cibo grandi protagonisti della due giorni: Il programma alterna presentazioni di libri, cooking show, degustazioni, musica, spettacoli e laboratori per grandi e bambini.

Anteprima del Festival venerdì 22, in collaborazione con Spostamenti Festival, Porretta Soul Festival e Black In Bo, a partire dalle 20 con SOUL CITY. Porretta Terme, il festival e la musica, il libro scritto dal giornalista e speaker radiofonico Edoardo Fassio: assieme all’autore sarà Graziano Uliani, fondatore e Direttore Artistico dello storico Festival che dal 1988 richiama ogni anno sull’Appennino tosco emiliano migliaia di appassionati di musica soul.

Al termine della presentazione spazio alla musica con la cantante Daria Bianciardi accompagnata dai Groove City, band di casa al Porretta Soul, che vanta numerose collaborazioni con grandi nomi della scena musicale internazionale.

Il claim dell’edizione 2018 è “Dalle origini al futuro”: un doppio sguardo che si mostra da subito, con le prime due presentazioni di libri. Sabato 23, dopo l’inaugurazione alle ore 17 alla presenza del Sindaco di Castel Maggiore e Presidente dell’Unione Reno Galliera Belinda Gottardi, e l’apertura della mostra “Collio senza confini” alla presenza dell’artista Claudio Pesci, alle 17.30 sarà infatti ospite Marco Ceriani, giornalista, scrittore e membro della Commissione sui Novel Food di IPIFF, International Platform of Insects for Food and Feed, piattaforma internazionale per gli insetti come cibo e mangime. Ceriani, autore di diverse pubblicazioni sui nuovi modelli alimentari presenterà il suo ultimo libro, Né ossa né lische. Guida alle nuove proteine che fanno discutere l’Europa: uno sguardo sull’utilizzo alimentare degli insetti, le nuove “proteine animali”, che hanno ottenuto il via libera dal 1 gennaio 2018, per poter essere anche sulle tavole degli europei. Assieme a lui sarà Francesco Castellana, Community Manager di Future Food, start up bolognese sulla food innovation. Alle 18:30 invece l’omaggio al Padre nobile della cucina italiana con il delizioso Misteri e manicaretti con Pellegrino Artusi, libro scritto a più mani da 21 allievi di Bottega Finzioni, la scuola di narrazione fondata da Carlo Lucarelli. L’autore de “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” veste nel romanzo gli insoliti panni di detective, tra omicidi, tradimenti e misteri e l’immancabile tocco delle sue ricette. Sarà lo chef di Eataly Ambasciatori di Bologna Gianluca Esposito a interpretare l’estro culinario dell’Artusi con un divertente cooking show al termine della presentazione. Ancora la storia della nostra cucina con la presentazione, alle ore 20, del libro Salsamentari. 140 anni di saperi, valori e sapori, storia dell’antica società bolognese, con immancabile degustazione di mortadella e salame rosa a cura della Salumeria Simoni di Bologna. Alle ore 21 grande finale di serata con il Paolo Cevoli Show: il comico romagnolo, creatore di una galleria di stralunati personaggi in tv e al cinema, a cominciare dall’Assessore Palmiro Cangini, intratterrà il pubblico di Villa Salina con il suo esilarante one man show.

Domenica 24 giugno attesi altri grandi ospiti: alle 12 Natalia Cattelani, volto noto degli aficionados del programma “La prova del cuoco” di Rai Uno, presenterà il suo ultimo libro I dolci di casa. Le ricette facili e golose della mia famiglia, un viaggio sul filo della memoria e dei legami che a tavola assumono un sapore unico. Alle 16 la scrittrice Eleonora Buratti presenta il suo singolare libro La dieta dei mestieri, un vademecum alimentare per affrontare al meglio la propria professione e prevenire i rischi ad essa legati fin dalla tavola. Alle 17 il giallista Roberto Carboni presenta il suo noir Per i buoni sentimenti rivolgetevi altrove. Alle 18 arriva lo “scièf” a domicilio Marco Giarratana con il suo Romanzo con angolo cottura: il food blogger, autore del fortunato blog “L’uomo senza tonno”, racconta nella sua “quasi” autobiografia il suo percorso di “cuoco per caso”, tra cadute e risalite. Alle 18.30 il cantante Riccardo Cesàri presenta il suo disco-libro #doveravamorimasti assieme al giallista Matteo Bortolotti. Alle 19.30 il cooking show dello chef Mario Ferrara della Trattoria Scaccomatto di Bologna, con un piatto della memoria letto in chiave tradizionale e in chiave innovativa, accompagnato dalla degustazione dei prestigiosi vini della storica Cantina Fiegl del Collio. Alle 20.30 Giovanni Serrazanetti, Presidente di Italia Jazz Club introduce la serata musicale con “A me me piace ‘o jazz”, una chiacchierata sul jazz e tutti i motivi per amarlo, prima del concerto a tutto swing con il trombettista Enrico Farnedi e i suoi Rico’s Royal Rascals: un tuffo esplosivo nel jazz anni Trenta, da Louis Armstrong a Benny Goodman, in collaborazione con Cantina Bentivoglio di Bologna.

Spazio ai momenti benessere con la lezione gratuita di yoga all’aria aperta (domenica 24 alle 10) e l’Istituto Erboristico L’Angelica, sponsor del Festival, che sarà presente nelle due giornate con le sue famose tisane in versione estiva ed i consigli della nutrizionista per scegliere i rimedi più adeguati alle esigenze di benessere di ognuno. Spazio anche ai laboratori per bambini: Coop Alleanza 3.0, tra gli sponsor del festival, propone due laboratori di disegno su stoffa a tema “futuro”, per stimolare la fantasia e la consapevolezza dei più piccoli.

La giornata di domenica vedrà la presenza della “Bici dei libri” a cura della libreria Lèggere Leggére di Castel Maggiore, con libri e giochi da tavolo a disposizione dei più piccoli, e il laboratorio “Peccatucci di gola. Stuzzichini di storie e rime per bimbi golosi”, letture animate a cura di Elena Musti. Torna nella giornata di domenica anche il premiato “Forno Brisa” di Bologna con un laboratorio aperto a grandi e piccoli dedicato alla pasta madre, con omaggio finale a tutti i partecipanti. Sarà presente anche Fondazione ANT con il suo gazebo della solidarietà dedicato alla raccolta fondi.

Non mancherà ovviamente il cibo: a servire pietanze e finger food ci penseranno le postazioni mobili dei Food truck, pronte a deliziare i presenti con le loro proposte gastronomiche, tra piadine d’autore, fritti di pesce, borlenghi e polpette gourmet. All’interno della Villa sarà allestito il book corner a cura di Librerie Coop.