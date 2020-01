"Orchidari": conferenza su automazione della coltivazione

Sabato 25 gennaio, alle ore 14.30, presso il circolo Il Casalone (via San Donato 149) si terrà una nuova conferenza a cura della Società Felsinea di Orchidofilia, l’associazione degli amici delle orchidee di Bologna: l'argomento questa volta sarà l'automazione della coltivazione, cioè come delegare a un fedele sistema elettronico la gestione di un orchidario, di una serra o di un qualsiasi altro luogo destinato alla coltivazione delle piante.

Coltivare le orchidee – e qualsiasi altra pianta – è un piacere: vogliamo notare ogni cambiamento nelle piante e vogliamo adattare le cure a ogni loro esigenza, anche temporanea. Ma ogni coltivatore sa quanto possa diventare totalizzante gestire tante orchidee, magari con esigenze molto diverse, e quanto ciò possa essere incompatibile con una normale vita lavorativa. Non sarebbe male avere un assistente che segua in maniera ossessivamente precisa ogni nostra istruzione, che faccia le nostre veci mentre siamo assenti, magari un assistente che compia tutte le routine più noiose e perditempo mentre noi ci dedichiamo a quelle più sensibili e meritevoli della nostra attenzione.

In questa conferenza, Roberto Mulargia presenterà tante ricette per costruire e programmare un perfetto assistente elettronico che faccia proprio questo. Saranno esposti progetti di sistemi semplici ma efficaci, sia per chi ha poche conoscenze informatiche sia per chi si diletta di programmazione.

Dopotutto molte delle azioni tipiche della coltivazione di qualsiasi pianta in generale sono molto semplici: accendere e spegnere l'illuminazione fitostimolante, irrigare, regolare l'umidità e la ventilazione. La bravura e il successo di un coltivatore stanno nella gestione di queste azioni: se, da un lato, riuscire a adattarle alle proprie condizioni e alle esigenze delle piante richiede tanta conoscenza ed esperienza, dall'altro lato le azioni in sé invece sono così banali che anche un computer può farle.

Nella prima parte della conferenza si elencheranno queste azioni e si mostreranno i sistemi che possono effettuarle. Si arriverà quindi a descrivere il sistema di controllo, cioè il cervello dell'assistente elettronico, da un semplice sistema di domotica commerciale a un minicomputer Raspberry Pi. Per finire si mostreranno alcuni recentissimi progetti per orchidari automatizzati.

Per questioni organizzative è obbligatoria la prenotazione tramite questo link: http://bit.ly/AutomazionedellaColtivazione

L’ingresso è di 5 euro per i non soci, gratuito per i soci della Società Felsinea di Orchidofilia e dell'ALAO - Associazione Lombarda Amatori Orchidee APS.