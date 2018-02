Conferenza "energie, risorse e ambiente" al circolo Brecht

Lunedì 26 marzo alle 21.00 si terrà una conferenza su: "Energie, risorse e ambiente" con Vincenzo Balzani, professore emerito dell'Università di Bologna, presso il Circolo Arci Brecht in via Bentini 20 a Bologna.

L'evento fa parte di una rassegna intitolata "Ambiente: tutto quello che c'è da sapere", composta da 4 serate ad ingresso libero, organizzata da Coop Alleanza 3.0, circolo Arci Brecht, Legambiente.

Una rassegna in cui ci si interrogherà su cosa sia ancora possibile fare per salvaguardare l'ambiente e dunque la Terra.