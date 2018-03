Conferenza gratuita: introduzione alla gnosi

Il divorzio tra la scienza e l’arte, tra la filosofia e la mistica, ha provocato il logoramento di questa generazione. Non apprezziamo più la poesia della natura, l’armonia che tutto l’universo emana, pertanto le relazioni umane sono diventate fredde: il nostro cuore non si commuove più dinanzi al dolore umano.



L’insegnamento gnostico propone, perciò, nei suoi programmi di studio teorico-pratico la comunione tra scienza, arte, filosofia e mistica, come unico metodo per riscattare i più elevati valori dell’esser umano; senza questi valori etici, infatti, la vita sarebbe completamente vuota, senza trascendenza e senza la realizzazione dell’Essere interiore profondo.

Ciò sarà possibile mediante lo sviluppo dell’emozione superiore, che rende più umana la scienza, più sublime l’arte, più intuitiva la filosofia e più obiettivo il misticismo.



La Gnosi è dunque la luce della scienza, l’arte del bello e del buono, l’amore per la sapienza, l’eterna primavera mistica.