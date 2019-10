Conferenza gratuita: la gnosi, il cammino per raggiungere l'armonia interiore

La conferenza consiste in una parte teorica ed una parte pratica, in cui vengono insegnate le tecniche di rilassamento.



La conferenza si terra nella sede dell’Associazione Gnostica di Bologna, che si trova nel quartiere Lame.



«Tutti i cammini, più meno lunghi, più o meno duri, si sforzano di condurre l’uomo verso una stessa direzione che è l’Autorealizzazione»



“Ci sono due aspetti fondamentali, due fattori decisivi nei nostri studi. Uno è il ricordo di sé e l’altro il rilassamento del corpo. Ricordarsi di sé stesso, del proprio Essere interiore profondo, e rilassarsi in profonda meditazione: è così che viene a noi il nuovo, così poco a poco ci auto-esploriamo…”.



Samael Aun Weor