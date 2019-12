Conferenza SFO: dove sono i tassonomi di orchidee di domani?

Sabato 28 dicembre, alle ore 10.30, presso il Circolo il Casalone (via San Donato 149) si terrà una nuova conferenza organizzata dalla Società Felsinea di Orchidofilia, l’associazione degli amici di orchidee di Bologna. Dopo il successo di due anni fa, sarà nuovamente ospite il professor Franco Pupulin: in questa occasione si parlerà di tassonomia, cioè dei processi scientifici che stanno alla base dell’attribuzione dei nomi delle piante. Il mondo delle orchidee sta subendo profondi mutamenti: continuamente i nomi botanici vengono cambiati perché nuovi studi determinano una riclassificazione delle specie; non si tratta di un processo fine a se stesso, ma frutto della continua introduzione di nuove tecnologie, come il sequenziamento del DNA, che stanno rivoluzionando l’approccio più tradizionale basato sull’esclusiva osservazione del fiore e della pianta da parte dello studioso. I vantaggi e i limiti di questi metodi saranno presentati durante la conferenza e arricchiti da tantissimi esempi tratti dal mondo delle Orchidaceae attraverso la narrazione avvincenti di un ricercatore di fama mondiale come Pupulin: di origine italiana, ma da anni emigrato in Costa Rica per assecondare la sua passione per le orchidee, è direttore di uno dei massimi enti di ricerca al mondo per lo studio delle orchidee, il Jardín Botánico Lankaster, nonché collaboratore di altri prestigiosi istituti come l’Erbario della Harvard University e l’Orto Botanico Marie Selby di Sarasota e autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche. Per chiunque sia appassionato non solo di orchidee, ma anche di piante in generale, sarà una preziosissima occasione di incontro diretto con il mondo della ricerca scientifica: il professor Pupulin, attraverso la propria esperienza, saprà guidare il pubblico in un coinvolgente viaggio nel mondo naturale, sulla traccia delle orchidee e dello studio della botanica.



L’ingresso è di 5 euro per i non soci, gratuito per i soci della Società Felsinea di Orchidofilia e dell'ALAO - Associazione Lombarda Amatori Orchidee.

Per motivi organizzativi la prenotazione è obbligatoria al link: http://bit.ly/Pupulinescion2019