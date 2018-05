Conferenza sul Mali

La nostra associazione di maliani, residenti a Bologna e provincia, Yérédemeton, è nata a Bologna meno di un anno fa, con l'intento in primis di promuovere la conoscenza della cultura maliana e dell'Africa occidentale, ed inoltre di cercare di essere utili alle città che ci accolgono, favorendo l'incontro fra le due culture, ai fini dell'integrazione e della non discriminazione.



Con questi stessi obiettivi, attraverso le testimonianze di alcuni esperti e professionisti italiani che hanno già collaborato o che collaborano con il Mali, e grazie ad alcuni cittadini maliano che, residenti nella provincia bolognese, contribuiscono e partecipano attivamente alla vita sociale locale, abbiamo pensato di organizzare questa conferenza aperta a tutta la cittadinanza.



Un'occasione di incontro, confronto, sicuramente interessante e ci auguriamo proficua.



La conferenza ha ricevuto il patrocinio del Comune di Bologna e del Consolato del Mali a Padova.



In allegato il programma della conferenza, con preghiera di diffusione tramite i vostri canali .