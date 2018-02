Conferenza: "tutela del paesaggio e del suolo" al Brecht

Mercoledì 11 aprile alle 21.00 si terrà una conferenza su: "Tutela del paesaggio e del suolo" presso il Circolo Arci Brecht in via Bentini 20 a Bologna.

Interverranno Edoardo Zanchini, Vicepresidente nazionale di Legambiente, e Raffaele Donini, Assessore alla Programmazione territoriale della Regione Emilia-Romagna.

L'incontro sarà l'evento conclusivo di una rassegna intitolata "Ambiente: tutto quello che c'è da sapere", ad ingresso libero, organizzata da Coop Alleanza 3.0, circolo Arci Brecht, Legambiente.

Una rassegna in cui ci si interrogherà su cosa sia ancora possibile fare per salvaguardare l'ambiente e dunque la Terra.