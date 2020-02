"Confini": laboratorio gratuito arti performative per ragazzi di 12-16 anni

CONFINI è un nuovo progetto dell’Associazione MondoDonna, organizzato con l’Associazione Raku, che intende rivolgersi a ragazzi della fascia d’età 12-16 anni.



Si cercherà di coinvolgere soprattutto i ragazzi dei Comuni dell’Unione delle terre d’acqua, tramite operazioni di diffusione capillare sui territori interessati.



CONFINI sarà un laboratorio teatrale di ricerca che parte dall’esperienza del sé per esplorare le proprie potenzialità e i propri limiti.

CONFINI sarà anche un luogo della leggerezza e del gioco individuale e collettivo, puntando alla propria espressività.

In questo percorso verranno ospitati esperti esterni che ci porteranno la loro esperienza nelle diverse discipline del teatro quali scenografia, costumeria, drammaturgia, disegno luci, audio e video.



Il laboratorio sarà condotto da Luca Dal Pozzo: regista, performer, counselor e formatore teatrale.



Presentazione laboratorio: 28 febbraio 2020 ore 16.00



Gli incontri saranno gratuiti

e si svolgeranno a partire

dal 6 marzo ogni venerdì dalle 16.00 alle 18.00

fino al 5 giugno,



presso Piazza Garibaldi 3, San Giovanni in Persiceto.



INFO E ISCRIZIONI:

t - 334 6301758 Fulvia Quisisana

m - f.quisisana@mondodonna-onlus.it