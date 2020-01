"La confraternita dei Sikuri torna a Corticella": presentazione del libro

Prima presentazione 2020 non poteva che avvenire nella biblioteca di via Gorki quartiere Navile, mi presenta il grande Luca Occhi, letture di Marco Piovella per il mio ultimo romanzo made in Frilli, La confraternita dei Sikuri, la nuova indagine di Galeazzo Trebbi investigatore.

Presentazione alle 19 e consueto aperitivo organizzato dal Blues Cafe e dall'associazione Goccia a goccia.





Gallery