"La consistenza del sangue": presentazione del libro

Il 19 aprile 2018 alle 18 Massimo Fagnoni, torna, come da tradizione, alla Libreria Il Secondo Rinascimento, in via Porta Nova 1,a Bologna, a presentare il suo ultimo romanzo edito da Giraldi Editore.

La Consistenza del sangue.

Ne parlerà con Sergio Dalla Val e Andrea Piselli.

Letture di Marco Piovella.

Seguirà un rinfresco

Sinossi:

Giuseppe Castaldi commissario bolognese, sessant’anni sta per andare in pensione e a un mese dalla conclusione di una dignitosa carriera alla omicidi di Bologna si trova costretto a indagare su due diversi casi, una strage familiare in un appartamento di via Zanardi, a due passi da Porta Lame e il presunto suicidio di un collega e amico del commissario trovato morto nella sua vasca da bagno. I due casi sembrano semplici e scontati, Castaldi conta di chiuderli prima del sospirato pensionamento e coadiuvato dalla sua squadra comincia a lavorare su entrambi i fronti. Grazie ad alcuni indizi lasciati dal suicida prima di morire l’intera indagine si complica svelando un risvolto oscuro e inaspettato che coinvolge la migliore borghesia bolognese.

Le conseguenze saranno dirompenti e nonostante i tentativi di depistaggio la verità verrà a galla sconvolgendo equilibri sociali fino ad allora immutabili.

Gallery