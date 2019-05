Nell'ambito della Rassegna "Io ci sto! - Estate in Fattoria", Associazione Corso Doc-APS presenta, in anteprima assoluta, il film "Conta fino a sei e ..." realizzato dai partecipanti al corso di cinematografia tenuto dal regista Adriano Sforzi. Tra i partecipanti, anche gli studenti del Liceo Laura Bassi - Corso Doc di Bologna.

Il film racconta quattro avvincenti e toccanti storie di persone che, in pochi secondi, hanno dovuto prendere con coraggio decisioni importanti, cambiando le prospettive della loro vita.

Con il contributo del Comune di Bologna-Bologna è Cultura.

Coproduttori: Ventottoluglio Film Media; CostArena; Dai Crocicchi Coop. Soc.; ANPI provinciale Bologna; ANPI Sezione Saragozza "Ferruccio Magnani"; Libertà era Restare; Metro-Polis; Cineteca di Bologna; Cooperativa Pictor; Linea Gotica Officina della Memoria.

Per informazioni: