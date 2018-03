Convegno internazionale “United in Diversities, and Similarities”

Un convegno internazionale in Università per parlare di come contrastare le discriminazioni verso genere e colore della pelle.

Parleranno studiosi, ricercatori, professionisti e rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee per stimolare un dibattito ed una riflessione sull’impegno multiculturale contro la discriminazione razziale e le azioni messe finora in campo in risposta al fenomeno.



United in diversities, and similarities. Questo il tema del convegno internazionale organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M. Bertin” dell’Università di Bologna e dall’ONG europea Making Europe Again previsto per il 20 marzo 2018 (dalle ore 9:30 alle 17:00).



13 ospiti si alterneranno come oratori nell’Aula Magna del Dipartimento, in Via Filippo Re, e daranno il proprio contributo alla discussione, presentando ricerche ed azioni messe in campo dalle rispettive istituzioni per favorire riconoscimento, rispetto e libera espressione di diversità e somiglianze, in una prospettiva interculturale..



6 Università rappresentate da ricercatori e studiosi, insieme all’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e alla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.



Per partecipare all’evento, è necessario registrarsi tramite il portale Eventbrite, all’indirizzo web: http://bit.ly/2Hb202i.





GLI ORGANIZZATORI

Il Dipartimento Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna comprende diversi ambiti disciplinari e di ricerca: pedagogia, psicologia, sociologia, lingue, scienze giuridiche, filosofia, medicina, discipline storiche e antropologiche. È diretto dalla Prof.ssa Roberta Caldin.



Making Europe Again è una Organizzazione non governativa che opera in ambito europeo. Nata in occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma, la sua missione è contribuire al processo di integrazione e rafforzare il senso di identità europea creando progetti ed eventi, nonché collaborando con attori pubblici e privati.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Dipartimento Scienze dell’Educazione, Comitato Scientifico: stefania.lorenzini4@unibo.it, margherita.cardellini@unibo.it

Making Europe Again, Ufficio Stampa: press@makingeuropeagain.eu.