Cooking show di Max Mariola alla fabbrica di mortadella

Giovedì 15 marzo, alle ore 13, alla Fabbrica di Mortadella Bologna IGP a Fico atteso cooking show di Max Mariola, con il supporto dell’autore e intrattenitore bolognese Franz Campi.

Il noto chef televisivo, che ama spiegare il mondo della cucina con semplicità e schiettezza, svelerà i segreti per preparare golosi panini a base di Mortadella Bologna IGP, non solo sani e gustosi ma anche nutrizionalmente corretti.

L’evento è gratuito con degustazione per i presenti.