Corea Day - giornata dedicata alla cultura coreana

Un'intera giornata dedicata alla Corea del Sud aperta a tutti anche non soci AICS!



A partire dalle 14:00 fino alla sera:



- corsi di lingua coreana (su prenotazione)



- l'inaugurazione della mostra fotografica Haenyeo: Pescatrici, Madri, Mogli dell'isola di Jeju, a cura di Vincenzo Acampora Carratura di Kimchi&Basilico;



- la proiezione di due documentari sempre dedicati alla(e) Coree:



Proiezione di The Barefoot Princess (documentario) (2012, di Samantha Cito e Simona Cocozza)



e a seguire,



Proiezione di "Us & Them: Korean Indie Rock in a K-Pop World" (2014, di Tim Tangherlini & Stephen Epstein)



Il tutto annaffiato da abbondante soju e makegeolli coreani!



Per maggiori informazioni, scrivere a info@ikigairoom.it